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İREM DERİCİ IVANA SERT'TEN İNTİKAMINI ALDI!

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İREM DERİCİ IVANA SERT'TEN İNTİKAMINI ALDI!
Müslüm Gürses'in 'Hangimiz Sevmedik' şarkısını söyleyen Ivana Sert'e İrem Derici'den eleştiri geldi.

Ivana Sert, son zamanlarda şarkıcılık kariyerine yoğunlaşmış durumda. Sert, Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' ve Ezhel'in 'Felaket' şarkısını söylemesinin ardından şimdi de Müslüm Gürses'in 'Hangimiz Sevmedik' şarkısını seslendirdi.

İREM DERİCİ'DEN -3 PUAN

Ivana Sert, daha önce İrem Derici'nin giyim tarzını köşesinde eleştirmiş ve Derici'ye 3 puan vermişti. İrem Derici intikamını aldı. Müzik sitesi 'Pop Bizde', Ivana Sert’in seslendirdiği 'Hangimiz Sevmedik' şarkısını hesabında paylaştı. "Ivana Sert’in bu performansına kaç puan veriyorsun?" sorusunu paylaşıma ekledi. Bunu gören İrem Derici, "-3" yanıtını verdi.

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