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İrem Derici: Hep selülitlerimi çektiniz

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İrem Derici: Hep selülitlerimi çektiniz
Tatil planı yapmadığını söyleyen İrem Derici, "Tatil için vaktim yok" dedi.

İrem Derici önceki gün bir AVM'de kameralara yansıdı. Mağazaları dolaşan şarkıcı alışveriş yaptı. Muhabirlerle de ayaküstü sohbet eden Derici, "“10 Agustos’da albümüm ‘Sabıka Kaydı’nı piyasaya çıkartmış olacağım. Albüm 14 parçadan oluşuyor çıkış parçasının hangisi olacağına henüz karar vermedim” dedi.

"SELÜLİTLERİMİ ÇEKTİNİZ"

Tatil için plan yapmadığını anlatan popçu, “Geçen sene hep selülitlerimi çektiniz, bu sene biraz kilo da aldım, bu halde hayatta gitmem. Zaten yoğun bir konser takvimimiz var. Tatil için pek fazla zamanım yok” itirafında bulundu.

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