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İrem Derici hastanelik oldu!

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İrem Derici hastanelik oldu!
Ünlü popçu hayranlarını korkuttu.

Bu akşam Ankara'da konser verecek olan İrem Derci, zehirlendi.

Hemen hastaneye kaldırılan Derici'nin böbreklerinde iltihaplanma olduğu ortaya çıktı.

Bunun üzerine konserini iptal eden İrem Derici, sosyal medya aracılığı ile haberi takipçilerine duyurdu:

"Ankara Polatlı konserim besin zehirlenmesine dayalı böbrek iltihaplanması sonucu doktor raporu ile zorunlu olarak iptal edilmiştir. 2 gündür çektiğim ağrıyı, sızıyı size anlatamam. Hastanede yerlerde sürünüyorum. Sevenlerimden ve bütün Polatlı halkından çok çok çok özür dilerim. En yakın zamanda görüşmek dileği ile..."

İrem Derici'nin aylar önce paylaştığı bu fotoğraf büyük ses getirmişti.ire.jpg

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