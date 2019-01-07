İrem derici hakkında çıkan iddialara yanıt verdi

YouTube'da 444 bin takipçisi olan Gökçe Yıldırım, dün paylaştığı makyaj videosunda İrem Derici hakkında magazin gündemine bomba gibi düşecek açıklamalar yaptı.

Geçtiğimiz yıl İrem Derici'nin dansçısı Ataberk Özdene ile ilişkiye başlayan ve 2018 yılının son aylarında bitiren Yıldırım, son videosunda aldatıldığını iddia etti.

"İREM DERİCİ İLE ALDATILDIM"

Çektiği makyaj videolarıyla tanınan Gökçe Yıldırım, eski sevgilisi Ataberk Özdene'nin kendisini İrem Derici ile aldattığını bunu da kendi kişisel bilgisayarındaki video ve mesajlardan öğrendiğini söyledi.

"İREM İLİŞKİMİZİ BİTİRMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTI"

Kötülüğe her zaman iyilikle cevap verdiğini söyleyen ünlü YouTuber, son videosunda aldatılma hikayesini şu sözlerle anlattı:

"Bu zamana kadar susmanın her zaman en doğrusu olduğuna inananlardanım. Sosyal medya gördüğünüz haberlerin hepsi doğru. Bunu kimse inkar edemez. Bir ilişki varken yeni bir ilişkiye başlandı ve bunu karşı taraf başlattı, adımı o attı. Aylarca çok uğraştı. Hiçbir şekilde dikkate almıyorduk ama vazgeçmedi. Sonuç olarak da amacına ulaştı.

"KİŞİSEL BİLGİSAYARIMDA MESAJ VE İĞRENÇ VİDEOLARINI GÖRDÜM"

İnsanlıktan utandığım ve gerçekten iğrenç şeyler görmek zorunda kaldım. Biten ayrılıktan dolayı Allah'ıma şükrediyorum. Bir gün kendi bilgisayarımı açtım ve bilgisayarımda o kişinin (İrem Derici) oturumu açıktı. Her kadında bunu merak eder ve bakar sonuçta ortada bir ihanet var. Ben orada tüm yazışmaları, iğrenç videoları falan her şeyi gördüm ve olayı anladım."

"ALLAH'IN ADALETİNE İNANIYORUM"

İsim vermeden karşı tarafa sitem eder Yıldırım, Herkes bir gün hak ettiğini yaşar. Bir laf vardı 'Ben affederim ama Allah affetmez. Bu dünya gelip geçici. Allah'ın adaletine çok inanıyorum." dedi.

"İREM, MESAJ ATARAK BENİMLE TANIŞMAK İSTEDİ"

Yaşanan olaydan dolayı yapılan yorumlarda adının geçmesini istemediği için ilk ve son kez açıklama yaptığını söyleyen güzel YouTuber, aldatıldığını öğrenmeden önce İrem Derici'nin kendisine mesaj attığını anlattı. Özel hayatıyla ilgili yaşanan en komik olayın atılan mesaj olduğunu söyleyen Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: "O kişi bana mesaj çekti. Mesajda aynen şu şekilde 'Canım, senin şu oynak bizi bir türlü tanıştırmadı biz bir araya gelelim bacım.' beni en çok etkileyen oydu. Şaka gibi ben utanırım. Kızın erkek arkadaşına yürüyorsun ve bir de mesaj atıyorsun."

"SADECE AİLE"

Öte yandan yeni sevgilisiyle bir alışveriş merkezinde görüntülenen İrem Derici, yeni ilişkisi hakkında konuşmaktan çekinerek sadece "2019'un herkese hayırlı olmasını diliyorum." dedi. Önceki günde Instagram hesabından köpeği ve yeni aşkıyla fotoğraf paylaşan Derici altına ingilizce olarak "Sadece aile" notunu düşmüştü.

"KULAĞINI HER ŞEYE KAPAT, SENİ SEVİYORUM"

Çıkan haberlerden sonra kendisinden 11 yaş büyük olan aşkına sahip çıkan dansçı Ataberk Özdene, Instagram hesabından birlikte çekilen fotoğrafını "Kulağını her şeye kapak, bizi biliyorum, sadece benimle dans et. Seni seviyorum." açıklamasıyla paylaştı." Özdene, fotoğrafını yoruma kapatmayı da ihmal etmedi.

İrem derici'nin açıklaması: