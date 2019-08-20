İREM DERİCİ HADİSE'YE TEPKİ GÖSTERDİ!

Şarkıcı İrem Derici, önceki gün katıldığı bir organizasyonda muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Sacitaslan.com'Un haberine göre; Derici, Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde çekilen fotoğraflarını “Mekanın sahibi geri geldi”notuyla paylaşan Hadise ile ilgili “Kadın eğleniyor. Ne var bunda? Ama mekanın sahibi Allah’tır. Bizler sadece onun kullarıyız. Ben mekanın kiracısıyım abilerim” yorumunda bulundu.