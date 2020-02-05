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İranlı Dolandırıcı Çetesi Yakalandı
İranlı baba ve 4 çocuğu kurduğu saadet zincirinde kısa sürede 2 bin kişiyi tuzağa düşürdü.
İranlılara ait saadet zincirinin çözülmesi için en kritik bilgiler ise şoför olarak yanlarında çalışan F. Y.’den elde edildi. F. Y. tanık olarak alınan ifadelerinde özetle
Etiketler: çete, dolandırıcı, bitcoin
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- 10:38 - Ünlü Oyuncuya Hapis Cezası
- 10:32 - Maske Takanlara Kötü Haber
- 10:27 - Lüks Otelde Taciz
- 10:24 - İstanbullular Dikkat
- 10:19 - İranlı Dolandırıcı Çetesi Yakalandı
- 13:19 - Karşılık Verdik Vermeye Devam Edeceğiz
- 13:16 - ADNAN KOÇ’A 16 YIL 8 AY HAPİS CEZASI
- 11:58 - Aşk Yaşadıkları Belgelendi
- 11:48 - İmamoğlu'ndan Sert Sözler
- 11:44 - HOLYWOOD YAPIMCISI TECAVÜZ SUÇUNDAN YARGILANIYOR
- 11:03 - KAHRAMAN ŞEHİTLERİMİZ
- 10:58 - Askerin Rotasını Rusya Biliyordu
- 10:48 - ADANADA NARKOTİK OPERASYONU
- 10:46 - Hamile Kadın Ve Oğlu Ölü Bulundu
- 10:44 - 4 Gün Boyunca İşkence Gördü
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