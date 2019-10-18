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İRAN’LI AİDAZ ‘BURNING MAN’E SELAM ÇAKIYOR!

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İRAN’LI AİDAZ ‘BURNING MAN’E SELAM ÇAKIYOR!
On Parmağında on marifeti olan İran asıllı yetenekli müzisyen AİDAZ, ilk teklisi “Aşk Kumarı”nın klibinde adeta ‘Burning Man’e selam çakıyor!

Renkli kişiliği, güzel sesi ve fiziğiyle dikkat çeken, üç farklı ülkede üç üniversite bitirmiş aynı zamanda başarılı bir iş insanı da olan İran asıllı müzisyen Aidaz, “çocukluk hayalim” dediği şarkıcılığa ilk teklisi ‘Aşk Kumarı’ ile adım atıyor. Tasarımcılıktan, ticarete pek çok alanda ödülleri bulunan Aidaz’ın dokuz ay süren stüdyo sürecinin ardından DMC etiketi ile 18 Ekim’de tüm dijital platformlarda yerini alacak şarkısının sıra dışı klibi de eş zamanlı olarak müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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