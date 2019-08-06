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İRAN'LA SAVAŞ TÜM SAVAŞLARIN ANASIDIR

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İRAN'LA SAVAŞ TÜM SAVAŞLARIN ANASIDIR
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "İran'la savaş tüm savaşların anasıdır" dedi.

Son dönemde Basra Körfezi'nde el koyduğu gemilerle gündeme gelen İran'dan bu kez sert bir açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirdiği konuşmada önemli mesajlar verdi. Basra Körfezi'ndeki gemicilik faaliyetlerine değinen Ruhani, "İran'la barış tüm barışların anası, İran'la savaş da tüm savaşların anasıdır. Bölgedeki askerleriniz için güvenlik mi istiyorsunuz? O halde güvenliğe karşı güvenlik. Bizim güvenliğimize zarar verirseniz kendinizin güvende olacağınızı düşünemezsiniz. Barışa karşı barış, petrole karşı petrol. Siz bizim petrolümüzü engelleyip başkalarının petrol satmasını sağlayamazsınız" ifadelerini kullandı.

ABD'nin yaptırım listesine aldığı Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya gelen Ruhani, "Cebelitarık Boğazı bize açık olmazsa Hürmüz Boğazı da size açık olmaz" açıklamasını yaptı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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