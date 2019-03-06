İranla ortak operasyon!

İçişleri bakanı Süleyman Soylu ilk kez açıkladı. Pkk'ya ortak mücadele için İran'la ortak operasyon yapılacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'nda soruları yanıtladı. Soylu, CHP ve İYİ Parti arasındaki ittifakla ilgili olarak, "Bizim yaptığımız tespitlerde, bu ittifaka HDP her yönüyle destek veriyor" dedi. Soylu ayrıca, 2019 seçimlerinde 2014 yerel seçimlerine göre olaylardaki azalmanın yüzde 88,1 olduğunu açıkladı. Soylu, "İlk kez söylüyorum, PKK'ya yönelik olarak İran ile ortak operasyon yapacağız" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, "Türkiye'de yatırım yapılacaksa bu, güvenliğe, huzura ve insanların kafasının rahat olmasına bağlıdır" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, "Türkiye'de yatırım yapılacaksa bu, güvenliğe, huzura ve insanların kafasının rahat olmasına bağlıdır" dedi.

ORTAK OPERASYON

İlk kez söylüyorum. PKK'ya yönelik olarak İran ile ortak operasyon yapacağız.