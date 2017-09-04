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İran'dan uyarı: Bedeli çok ağır olur!

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İran'dan uyarı: Bedeli çok ağır olur!
İran Genelkurmay Başkanı: "Olası saldırıda savaş alanı sadece İran topraklarıyla sınırlı kalmayacak"

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, İran'a yapılacak olası bir saldırının karşı tarafa bedelinin 'çok ağır' olacağını söyleyerek, "Olası saldırıda savaş alanı sadece İran topraklarıyla sınırlı kalmayacak" dedi.

Hava Savunma birliklerinin hazır bulunduğu bir toplantıda konuşan Bakıri, İran'a askeri harekat yapılmasının düşük bir olasılık olduğunu; yapılacak olursa da bunun karadan olmayacağını savundu.

İran'a yönelik olası bir saldırının hava veya füze saldırısı şeklinde olacağını söyleyen Bakıri, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hava savunma alanına daha fazla yatırım yapılmasını istediğini ifade etti.

Ülke ismi zikretmeyen İranlı General, "Saldırının başlamasını onlar belirleyebilir ancak ne zaman biteceğini ve savaş alanını onlar belirleyemeyecek" diye uyarıda bulundu.

İran ve batılı ülkeler Tahran'ın nükleer çalışmaları konusunda 2015'te anlaşma sağlasa da Washington- Tahran hattında son aylarla İran'ın balistik füze faaliyetleri nedeniyle sık sık gerginlik yaşanıyor.

Geçen ay ABD, füze çalışmaları nedeniyle İran Devrim Muhafızları'na ek yaptırımlar uygulayınca İran karşı hamle yaparak füze programının bütçesini arttırma kararı almıştı.

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