  • BIST 94.205
  • Altın 249,504
  • Dolar 6,4839
  • Euro 7,3966
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKADolar ve euro bugün ne kadar oldu?

İran'dan şok petrol hamlesi!

»
İran'dan şok petrol hamlesi!
İran, petrol piyasasındaki talepleri ve diğer petrol ihracatçısı ülkelerin sağladığı indirimleri değerlendirerek petrol fiyatlarında indirim yaptığını açıkladı.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan İran Petrol Bakanlığı'ndan ismi açıklanmayan bir yetkili, ülkesinin petrol fiyatlarında indirime gittiğini duyurdu. Uluslararası petrol piyasasındaki talepleri ve diğer petrol ihracatçısı ülkelerin sağladığı indirimleri göz önünde bulundurarak bu kararı aldıklarını aktaran İranlı yetkili, "Müşterilere indirimler sağlamak, tüm petrol ihracatçıları tarafından yapılan küresel petrol pazarındaki esasların bir parçasıdır." dedi.

ABD'NİN YAPTIRIMLARI

İranlı yetkili hangi oranda indirim yapıldığı hakkında bilgi vermezken bazı medya organlarında İran'ın ağustos ayından itibaren petrol satışında 60 ila 80 sent indirime gittiğine ilişkin iddialar ortaya atılmıştı. İran, günlük ortalama 2 milyon 200 bin varil olan ham petrol ihracatının yarısını Çin ve Hindistan'a, yüzde 25'ini Avrupa ülkelerine bir kısmını da Güney Kore ve Japonya'ya yapıyor.

ABD'nin 5 Kasım'da yürürlüğe koyacağı İran petrolünü hedef alan yaptırımları nedeniyle Güney Kore ve Japonya, İran'dan petrol ithalatını askıya almıştı.

 

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'ye ek vergi kararına ABD medyasından tepki11 Ağustos 2018 Cumartesi 10:12
  • Trump'tan skandal paylaşım!10 Ağustos 2018 Cuma 16:22
  • ABD Papazın bırakılması için süre verdi!10 Ağustos 2018 Cuma 10:42
  • ABD'den Türkiye açıklaması!10 Ağustos 2018 Cuma 09:36
  • ABD'den Flaş hamle!09 Ağustos 2018 Perşembe 17:04
  • Türk heyetiyle görüşme sonrası ABD'den ilk açıklama09 Ağustos 2018 Perşembe 09:47
  • Financial Times: Yatırımcılar Erdoğan'ı cezalandırıyor08 Ağustos 2018 Çarşamba 17:35
  • Suudi Arabistan-Kanada krizi uçuşları durdurdu07 Ağustos 2018 Salı 11:42
  • İtalya'da şiddetli patlama!06 Ağustos 2018 Pazartesi 15:54
  • Yunan bakandan skandal karar!04 Ağustos 2018 Cumartesi 18:31
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim