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İran'dan nükleer faaliyetleri hızlandırma kararı!

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İran'dan nükleer faaliyetleri hızlandırma kararı!
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, hükümetin muhalefetine rağmen Meclis'te çıkarılan nükleer faaliyetlerin hızlandırılmasını ve nükleer tesislerdeki denetimlerin sınırlandırılmasını zorunlu kılan yasayı doğru bulmadıklarını ancak uygulamak zorund

İran Dışişleri Bakanı Zarif, İtalya Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsü (ISPI) tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen MED Akdeniz Diyalog Forumu’na video konferansla katıldı.

Konuşmasında, hükümetin muhalefetine rağmen uranyum zenginleştirme seviyesini artırmayı ve nükleer tesislerdeki denetimlerin sınırlandırılmasını zorunlu kılan ve nihai onayı alan yasayı doğru bulmadıklarını vurgulayan Zarif, "Mecliste çıkarılan yasadan hoşlanmadık ancak herhangi bir demokraside olduğu gibi ülkenin bir yasası haline geldiyse uygulamak durumundayız. Başka bir seçeneğimiz yok." dedi.

 

Zarif, buna karşılık ABD'nin nükleer anlaşmaya geri dönmesi halinde İran'ın attığı ve atacağı nükleer adımların geriye döndürüleceğini ve nükleer anlaşmadaki taahhütlerine geri döneceklerini vurguladı.

 

 

NÜKLEER ANLAŞMA

ABD başta olmak üzere nükleer anlaşmanın tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın, İran'ın balistik füze programını da sınırlandıracak şekilde nükleer anlaşmayı yeniden müzakere etme isteğini kabul etmeyeceklerini belirten Zarif, şöyle konuştu:

"Daha önce müzakere edilmiş anlaşmayı tekrar müzakere etmeyeceğiz. Batı, İran'ın füze kapasitesini müzakere etmek istiyorsa bölgeye silah satışını durdurmalı. Batı, bölgemizde işlediği kötülüklere son vermeye hazır olana kadar bu konuda sesini kesmelidir."

ABD'nin 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Avrupa'nın da ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına boyun eğdiğine dikkati çeken Zarif, "Avrupalılar da anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmedi. Anlaşmaya tam olarak uyduklarını söylüyorlar. İran'da herhangi bir Avrupalı şirketin bulunduğunu ya da Avrupa'nın İran'da petrol aldığını görmüyoruz." ifadelerini kullandı.

 

 

FAHRİZADE SUİKASTI

İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye yönelik suikastının İsrail tarafından işlendiğini vurgulayan Zarif, "İsrail rejimi İran'a karşı düşmanca eylemlerde bulunuyor ve en sonuncusu da bölgemizde bir nükleer bilim insanı olan Dr. Fahrizade'nin öldürülmesiydi." dedi.

Suikasta ilişkin Avrupa ülkelerinden kınama dahi gelmediğine işaret eden Zarif, "Dr. Fahrizade'nin suikasta uğraması uluslararası bir saldırıdır. Biz hala İngiltere, Fransa ve Almanya'nın bu suçu kınamasını bekliyoruz. Bu ülkeler açık bir terör eylemini kınayamadı." şeklinde konuştu.

KOVİD-19 AŞILARI

ABD'nin yaptırımları nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için gerekli teçhizatları temin edemediklerini ifade eden Zarif, "ABD, kendi paramızla koronavirüs aşıları almamıza dahi engel oluyor. ABD'nin bu eylemleri insanlığa karşı bir suçtur." dedi.

Zarif, daha önce olduğu gibi ABD ve diğer ülkelerle mahkum takası için hazır olduklarını belirtti.

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