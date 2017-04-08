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İran'dan çok konuşulacak açıklama

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İran'dan çok konuşulacak açıklama
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin Suriye’deki Şayrat Hava Üssü'ne düzenlediği füze saldırısını şiddetle kınadığını belirterek, dünyayı bu olaya karşı tavır koymaya çağırdı...

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin Suriye’deki Şayrat Hava Üssü'ne düzenlediği füze saldırısını şiddetle kınadığını belirterek, dünyayı bu olaya karşı tavır koymaya çağırdı.

Ruhani, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, “ABD’nin Suriye’deki Şayrat Üssü'ne gerçekleştirdiği saldırı, bölgede terör ve aşırıcılığın, dünya çapında düzensizlik ve kanunsuzluğun güçlenmesi anlamına gelip ve tamamıyla kınanılacak bir olaydır” ifadelerini kullandı ve “Dünyayı, bölge ve dünya için tehlikeli ve yıkıcı sonuçları olan bu tip politikalara karşı tavır koymaya çağırıyorum” dedi.

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