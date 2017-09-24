İran'dan Barzani yönetimi için çok önemli karar

Barzani yönetiminin aldığı referandum kararından dönmemesi bölgedeki gerilimi iyiden iyiye tırmandırdı. İran'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne hava sahasını kapattı.

Reuters haber ajansı, İran'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne hava sahasını kapattığını duyurdu. Haberde, olayın Irak hükümetinin talebi üzerine gerçekleştiği belirtildi.



İran'ın, Bağdat'ın talebi üzerine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) uçuşları durdurduğu açıklandı.

Yarın IKBY'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumu öncesi verilen kararla ilgili konuşan İran'ın en üst düzey güvenlik birimi sözcüsü Keyvan Hosravi, IKBY'den yapılacak uçuşlara da hava sahalarını kapattıklarını aktardı.