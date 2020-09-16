İran'dan Arap ülkelerine İsrail resti

Ruhani, nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarının da ABD 'ye karşı çıktığını ve böylece İran'ın ABD'ye karşı büyük bir zafer kazandığını ifade ederek, "İran halkının zaferini şimdiden kutluyorum." dedi. Konuşmasında İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalayan BAE ve Bahreyn gibi Arap ülkelerini de eleştiren Ruhani, şöyle konuştu:

"Ne yazık ki halkları Müslüman, dindar ve İslam'ın taraftarı olan bölgedeki bazı ülkelerin yöneticileri ne din biliyor ne de kendi halklarına ve Filistin'e karşı borçlarını biliyor. Filistin'e karşı işlenen suçlar her gün daha da artarken bu ülkeler İsrail'e nasıl el uzatabilir. Onlara (İsrail) bölgede üs vermek istiyorlar. Bununla ilgili muhtemel kötü sonuçlardan bölgenin düzenlemelerini ve güvenliğini ihlal eden ülkeler sorumlu olacaktır."