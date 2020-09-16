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İran'dan Arap ülkelerine İsrail resti

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İran'dan Arap ülkelerine İsrail resti
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsrail ile ilişkileri normalleştiren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn gibi Arap ülkelerinin bölgede Tel Aviv yönetimine üsler tahsis etmeyi planladığını ancak bölgede yaşanması muhtemel kötü sonuçlardan tamamen b

 

İran'dan Arap ülkelerine İsrail resti

İran devlet televizyonuna göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'dan Arap ülkelerine İsrail resti
Washington'un, İran'a yönelik BM yaptırımlarını getirmek için 21 Ağustos'ta devreye soktuğu sürece işaret eden Ruhani, "Bu bir aylık bir süreç ve şehriver ayının sonunda (İran takvimine göre 20 Eylül) tamamlanacak. Çok şükür ki ABD bu süreci başlatmakta başarı sağlayamadı." ifadelerini kullandı.
 
İran'dan Arap ülkelerine İsrail resti
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun pazar gününden itibaren Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının tekrar uygulanacağına dair açıklamasının geçerli olmadığını söyleyen Ruhani, "Dünyada yalnızca iki-üç ülke ABD'nin peşine takılmıştır. Bunlar gayrimeşru siyonist rejim (İsrail) ile bir ya da iki küçük ülkedir. Bunun dışında kimse ABD'ye eşlik etmedi." diye konuştu. 
 
İran'dan Arap ülkelerine İsrail resti

Ruhani, nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarının da ABD'ye karşı çıktığını ve böylece İran'ın ABD'ye karşı büyük bir zafer kazandığını ifade ederek, "İran halkının zaferini şimdiden kutluyorum." dedi. 

Konuşmasında İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalayan BAE ve Bahreyn gibi Arap ülkelerini de eleştiren Ruhani, şöyle konuştu: 

İran'dan Arap ülkelerine İsrail resti

"Ne yazık ki halkları Müslüman, dindar ve İslam'ın taraftarı olan bölgedeki bazı ülkelerin yöneticileri ne din biliyor ne de kendi halklarına ve Filistin'e karşı borçlarını biliyor. Filistin'e karşı işlenen suçlar her gün daha da artarken bu ülkeler İsrail'e nasıl el uzatabilir. Onlara (İsrail) bölgede üs vermek istiyorlar. Bununla ilgili muhtemel kötü sonuçlardan bölgenin düzenlemelerini ve güvenliğini ihlal eden ülkeler sorumlu olacaktır." 

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