  • BIST 90.064
  • Altın 154,412
  • Dolar 3,6851
  • Euro 3,9157
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAKarakolda yangın: 14 asker dumandan etkilendi

İran'dan ABD'ye: Nükleer füze için kimseden izin almayız

»
İran'dan ABD'ye: Nükleer füze için kimseden izin almayız
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "İran, nükleer füze programı için kimseden izin almayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde İran'daki nükleer anlaşmayı eleştirerek, ABD'nin, seçim kampanyasındaki İran'ın füze programını durduracağını açıklamıştı. 

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise nükleer füze programına ilişkin yaptığı açıklamada, "İran, nükleer füze programı için kimseden izin almayacak" dedi. Ruhani, "İran silahlı kuvvetlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi sadece ülkeyi savunmak amaçlı ve füze ve uçak inşa etmek için hiç kimseden izin istemeyiz" diye konuştu.

İran'ın saldırgan hedeflerinin olmadığını ancak barışın da tek yönlü bir yol olmadığını kaydeden Ruhani, diğer tarafın barışçıl olmadığını bu yüzden ihtiyatlı olma ihtiyacının bulunduğunu söyledi.

ABD Senatosu geçtiğimiz günlerde, İran'ın balistik füze ve diğer nükleer olmayan faaliyetlerine karşı yeni yaptırımlar koyan bir tasarıyı, İran'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri gerekçesiyle ertelemişti. İran ise füze testlerinin nükleer anlaşma kapsamında olmadığını belirtiyor.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • G7 ülkelerinden kritik Esed kararı!11 Nisan 2017 Salı 13:18
  • ABD'den yeni saldırı sinyali11 Nisan 2017 Salı 11:17
  • Son dakika… Sular ısınıyor: Kuzey Kore ABD’ye meydan okudu11 Nisan 2017 Salı 09:44
  • İdlib'te fosfor gazı saldırısı11 Nisan 2017 Salı 09:40
  • Son dakika... ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var...10 Nisan 2017 Pazartesi 21:34
  • Son dakika... Mısır'da cenaze günü! Askerler caddelerde...10 Nisan 2017 Pazartesi 15:47
  • Tabka askeri havalimanından yeni fotoğraflar!10 Nisan 2017 Pazartesi 14:58
  • Son dakika: Sarı denizde sular ısınıyor...10 Nisan 2017 Pazartesi 13:13
  • Zenginlere özel seks kulübü! Kapısında kuyruk var!09 Nisan 2017 Pazar 18:22
  • ABD'nin füzelerine Kim Jong'dan sürpriz tepki: Milyon kere...09 Nisan 2017 Pazar 17:13
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim