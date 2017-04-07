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İran'dan ABD'nin operasyonuna tepki

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İran'dan ABD'nin operasyonuna tepki
'İran ve Rusya saldırıya sesiz kalmayacak'


İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi, Tahran ve Moskova’nın ABD’nin Suriye’ye düzenlediği füzeli saldırıya kaşı sessiz kalmayacağını söyledi.

 

ABD’nin Suriye’deki Şayrat Hava Üssü'ne düzenlediği füze saldırısını değerlendiren Burucerdi, "ABD’nin akılsızca yaptığı bu eylemin şüphesiz ciddi sonuçları olacaktır. Rusya ve İran gibi ülkeler bölgenin çıkarına ters bu eyleme karşı sesiz kalmayacaktır" dedi.

 

Suriye'nin elinde kimyasal silah olmadığını ileri süren Burucerdi, "Suriye yönetimi, BM ile yaptığı anlaşma doğrultusunda tüm kimyasal silahlarını teslim etti. Suriye’deki teröristler kimyasal silah kullanmakta sakınca görmediklerini geçmişte de göstermiştir. Beşar Esad yönetimin bu silahları kullandığı iddiaları temelsidir" diye konuştu.

 

İran Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklama yaparak, ABD’nin düzenlediği füze saldırısını "şiddetle" kınayarak, saldırının "uluslararası hukuka aykırı tehlikeli bir hareket" olarak değerlendirmişti.

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