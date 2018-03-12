İran'da Türk Jeti Düştü: 11 Ölü

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen özel jet, İran'da düştü. Uçakta 11 kişinin olduğu öğrenildi. Uçağın kaptan pilotu Beril Gebeş, ikinci pilotunun Melike Kuvvet, yolcuların Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı olduğu öğrenil

Başaran Holding’e ait, MNG Jet tarafından operasyonu yapılan TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, Türkiye saati ile 18.20’de İran hava sahasında temas kesildi. Saat 19.00’da da uçağın düştüğü İran makamları tarafından açıklandı. Bu kaza, Türk sivil havacılığındaki ilk ölümlü iş jeti kazası oldu. Uçakta Hüseyin Başaran’ın kızının olduğu, arkadaşları ile tatil için gittiği Dubai’den döndüğü öğrenildi.

TOPLAM 11 KİŞİ TAŞIYORDU

Uçakta alınan ilk bilgilere göre iki pilot, bir kabin memuru ile birlikte 8 yolcunun olduğu öğrenildi. Birleşik Arap Emirlikleri’nde Dubai yakınlarında Sharjah’tan kalkan Challenger 604 tipi uçak, İstanbul Atatürk Havalimanı’na gidiyordu.

Uçaktaki pilotlar İran Hava Trafik Kontrol Merkezi ile temasa geçen pilotları, 36 bin feet yani yaklaşık 12 bin metrede uçtukları, 37 bin bin feet yani 12 bin 300 metreye yükselmek için izin istedikleri öğrenildi.

İKİ İŞ JETİ VAR

İş adamı Hüseyin Başaran’a ait iki iş jeti bulunuyor. Bu uçaklardan biri daha uzun menzilli Global Express (tescili TC-FRK), diğeri de İran’da düşen Challenger 604’di.

Çift motorlu Challenger 604, Kanadalı Bombardier şirketi tasarımı. Orta menzilli uçağın yolcu kapasitesi 12. Başaran Holdin'e ait uçak 2001 modeldi. İmalat numarası ise 5494'tü.



İRAN MEDYASI, UÇAĞIN ŞEHREKÜRD ETRAFINDA DÜŞTÜĞÜNÜ AKTARDI

İran medyası, uçağın İran'ın orta-batı kesiminde Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin merkezi olan Şehrekürd (Shahrekord) kenti etrafında düştüğü aktardı. İran medyasının İranlı yetkililere dayandırarak verdiği haberde, uçakta 3'ü mürettebat 11 kişinin olduğu belirtildi. Uçağın düştüğü alana arama kurtarma ekipleri sevk edilirken bölgenin engebeli olması nedeniyle çalışmaların zorlukla yürütüldüğü kaydedildi. İran yerel medyası ise görgü tanıklarının ifadelerine göre uçağın düşmeden önce alev aldığını uçağın enkazından hala dumanların yükseldiğini duyurdu.

Ekber KARABAĞ / TAHRAN

PİLOTLARIN VE YOLCULARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen özel jet, İran'da düştü. Uçakta 11 kişinin olduğu öğrenildi. Uçağın kaptan pilotu Beril Gebeş, ikinci pilotunun Melike Kuvvet, yolcuların Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı olduğu öğrenildi.

(BAE)'nin Sharjah (Şarika) Havalimanı'ndan kalkan Başaran Holding'e ait olduğu TC-TRB kuyruk tescilli Challenger 604 tipi iş jeti, İstanbul'a gelirken İran'ın Shahrekord şehri yakınlarında radardan kayboldu. Daha sonra uçağın düştüğü tespit edildi. Uçakta 2 pilot, 1 hostes, 8 yolcu bulunduğu öğrenildi.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin uçakta 3'ü mürettebat 8'i yolcu 11 kişinin bulunduğunu doğruladı. Tekin, uçağın düştüğü yerin tespit edildiğini ve ekiplerin kaza bölgesine ulaşmaya çalıştığını söyledi.

UÇAKTA BULUNANLARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ



Dubai'den Türkiye'ye gelirken İran hava sahasında temas kesildikten sonra düştüğü belirlenen Başaran Holding'e ait Challenger 604 tipi iş jetinde bulunanların kimlikleri belirlendi. 2 pilot, 1 hostes ve 8 yolcudan oluşan isimler şöyle:

Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran, arkadaşları Jasmin Baruh Siloni, Liana Hananel, Sinem Akay, Asli İzmirli, Burcu Gündoğar Urfalı, Zeynep Coşkun, Ayşe And, kaptan pilot Beril Gebeş, ikinci kaptan Melike Kuvvet ile hostes Eda Uslu.

Uçakta bulunan yolculardan birinin, ünlülerin tercih ettiği bikini markası Lily & Rose'un kurucusu Liana Hananel olduğu belirtildi.



ÜNLÜ TASARIMCI LİANA HANANEL DE UÇAKTAYDI

Yolculardan Liana Hananel'in, alarında Özge Ulusoy, Rüya Büyüktetik, Şeyma Subaşı ve Martha Graeff gibi ünlülerin tercih ettiği ettiği bikini markası Lily And Rose'un kurucusu olduğu belirlendi.

UÇUŞ EKİBİ

Uçağın Kaptan Pilotu Beril Gebeş'ti. Yıllar önce ithalat-ihracat işiyle uğraşırken Ayjet Uçuş Okulu'nu bitirip pilot lisansını aldı. Türk Hava Yolları'nda Airbus A320 filosunda uçtu.



MELİKE KUVVET İLK KADIN PİLOTLARDAN

Uçağın ikinci pilotu ise Melike Kuvvet'ti. Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın pilotlarından biri olan Kuvvet daha sonra özel sektöre geçti



KABİN MEMURU EDA USLU

Uçuş ekibinde ise kabin memuru olarak Eda Uslu görev yapıyordu. Uslu yaklaşık 10 yıl TAV Havalimanlarında yer hizmetlerinde çalıştıktan sonra 1 yıldır Başaran Holding'te kabin memuru olarak görev yapıyordu.

Eda Uslu, sosyal medya hesabında geçen cuma günü Kaptan pilot Melike Kuvvet ile akşam yemeğinde çektirdiği fotoğrafı paylaşmıştı.

JET DÜŞMEDEN ALEV ALMIŞ

İran medyası, uçağın İran'ın orta-batı kesiminde Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin merkezi olan Şehrekürd (Shahrekord) kenti civarında düştüğü bilgisini paylaştı. Uçağın düştüğü alana sevk edilen arama-kurtarma ekiplerinin bölgenin engebeli olması nedeniyle güçlükle ilerleyebildikleri ifade edidi. İran yerel medyasının görgü tanıklarının ifadelerine dayandırarak verdikleri bilgilerde, uçağın düşmeden önce alev aldığı ve enkazının bulunduğu alandan dumanların yükseldiğini bildirdi.

İRAN DEVLET TELEVİZYONU: ENKAZA ULAŞILDI, KURTULAN YOK

İran Devlet Televizyonu güçlükle sürdürülein arama kurtarma çalışmalarının ardından ilk ekibin düşen Türk uçağının enkazına ulaşıldığını duyurdu. Devlet televizyonu, uçakta bulunan 11 kişinin de hayatlarını kaybettiğini aktardı.

İran Acil Durum Sözcüsü Mücteba Haledi de enkazın bulunduğu yerde çıkan yangın nedeniyle cesetlerin kimliklerinin belirlenmesinin çok güç olduğunu belirtti.

Ekber KARABAĞ / TAHRAN, (DHA)

KURA KUTU BULUNDU, BİR KİŞİ KAYIP

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a doğru hareket ederken İran hava sahasında düşen Türk özel jetindeki yaşamını yitirenleri taşımak için sabah saatlerinde bir helikopter enkaz alanına gönderildi.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın İran Kızılayı yetkililerine dayandırdığı haberinde, 11 kişinin içinde bulunduğu uçaktaki bir kişiye hala ulaşılmadığı, uçağın kara kutusunun bulunduğu belirtildi.

Konuya ilişkin İran Ulusal Sivil Havacılık Örgütü tarafından yapılan açıklamada, uçağın yerel saatle 16:59'da İran hava sahasına girdiği, 18:09 civarında (TSİ 17:39 ) düştüğü belirtildi.

Açıklamada, pilotun bölgedeki İran hava trafik kontrol merkeziyle irtibata geçtiği, teknik arıza nedeniyle alçalma talep ettiği ardından uçağın ani bir şekilde hız kaybederek radardan kaybolduğu bilgisi verildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden dün İstanbul'a hareket eden Başaran Holdinge'e ait özel uçak içindeki 11 kişiyle İran’ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin merkezi olan Shahrekord kentine bağlı Kiyar ilçesi dağlık alanda düşmüştü. Ekber Karabağ / Tahran, 12 Mart (DHA)