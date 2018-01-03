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İran’da son dakika gelişmesi: On binlerce rejim yanlısı sokağa indi

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İran’da son dakika gelişmesi: On binlerce rejim yanlısı sokağa indi
İran'da Perşembe gecesinden bu yana devam eden ekonomik protestolarda en az 22 kişi hayatını kaybetti. Gösterilerin 6. gününde tehlikeli bir gelişme yaşandı. İran'da hükümet yanlısı on binlerce kişinin sokaklara inerek yürüyüş yaptığı açıklandı.
“Liderimiz, biz hazırız” şeklinde sloganlar attıkları açıklanan rejim yanlılarının çok sayıda şehirde harekete geçtiği ifade ediliyor.
 
HAMANEY DIŞ GÜÇLERİ SUÇLAMIŞTI
 
Hamaney, Tahran’da şehit ailelerini kabulünde konuştu. Ekonomik isyanın 5. gününde ilk açıklamasını yapan ruhani liderin ifadeleri, resmi internet sitesinden üzerinden de yayımlandı. Açıklamada, “İran’ın düşmanları son günlerde nakit, silah, istihbarat ve politika gibi yollarla İslam Cumhuriyeti’nin içinde sorun çıkarmaya çalışıyor” ifadelerini kullanmıştı.
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