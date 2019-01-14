İran'da kargo uçağı düştü

İran'ın başkenti Tahran'a bağlı Sefadeşt kırsalında bir kargo uçağı düştü.

İran'ın başkenti Tahran'a bağlı Sefadeşt kırsalında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten havalanan Boeing 707 tipi bir kargo uçağı düştü. Uçakta 16 kişi olduğu aktarıldı. Uçağın, başkent Tahran'ın batısında yer alan Kerec'teki Feth Havaalimanı'na inmek için alçalmaya geçtiği sırada düştüğü belirtildi.

Kazanın ardından İran Ordusu açıklama yaptı ve uçakta 16 kişinin bulunduğunu ve uçağın İran Ordusu'na ait olduğunu belirtti.

Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekibi sevk edildi. Kazanın ardından yapılan arama kurtarma çalışmalarında 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve bir kişinin ağır yaralı olarak kurtulduğu açıklandı.

Uçağın düştüğü noktanın yerleşim bölgesi olduğu aktarıldı.

Kırgızistan, uçağın İran merkezli Payam Hava Yolları'na ait olduğunu duyurdu.

BOEING 707 ÖZELLİKLERİ

Dar gövdeli ve 4 motorlu Boeing 707 tipi uçak ilk kez 1957 yılında havacılık sektöründe kullanılmaya başlandı. 4 bin 630 ila 10 bin 650 km uçuş menzili olan Boeing 707 Batı Sivil Havacılığı'nda önde gelen seçenek oldu.

Günümüzde Boeing 707 tipi uçaklar birçok hava yolu şirketi tarafından kullanılmıyor olsa da bazı şirketler ve ülkeler askeri ve sivil kargo taşımacılığı için bu uçak tipini kullanmayı sürdürüyor.