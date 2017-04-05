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İran'da BÜYÜK deprem

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İran'da BÜYÜK deprem
İran'ın kuzeydoğusunda Razavi Horasan eyaletinde 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


ABD Jeolojik Araştırma Merkezi ise İran'ın Kuzeydoğu'sundaki Meşhed kentindeki depremin büyüklüğünü 6.1 olarak duyurdu.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezi, depremin yerin 10 kilometre derinliğinde yerel saatle 10.39'da (TSİ 09.09) meydana geldiğini kaydetti. Depremin merkez üssünün eyaletin Sefid Seng bölgesi olduğu duyuruldu.
Deprem, eyaletin merkezi ve aynı zamanda İran’ın en büyük ikinci büyük şehri olan Meşhet’te de his edildi.
Olayda can ve mal kaybı olduğuna ilişkin henüz bilgi bulunmazken, artçı depremlerin devem ettiği bölgede, halkın panikleyerek sokaklara çıktığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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