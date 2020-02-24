İran'da Bir Deprem Daha Yaşandı

AFAD: İran'ın Khoy ilinde saat 19.00 ' 5.9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

İran'ın Khoy ilinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Deprem Van ve Hakkari'yi de etkiledi.

Hakkari'li vatandaşlar sokağa akın etti.

AFAD'ın Açıklaması;

"İran'in Hoy şehri yakınlarında meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, depreme en yakın noktada bulunan yerleşim yerlerimiz taranmış olup şu an itibarıyla can kaybı ve yaralanmaya yönelik olumsuz durum ihbarı olmadığı öğrenilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir."

BAKAN SOYLU'DAN ZİYARET