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İran'da Bir Deprem Daha Yaşandı

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İran'da Bir Deprem Daha Yaşandı
AFAD: İran'ın Khoy ilinde saat 19.00 ' 5.9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

İran'ın Khoy ilinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Deprem Van ve Hakkari'yi de etkiledi.

Hakkari'li vatandaşlar sokağa akın etti.

AFAD'ın Açıklaması;

"İran'in Hoy şehri yakınlarında meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, depreme en yakın noktada bulunan yerleşim yerlerimiz taranmış olup şu an itibarıyla can kaybı ve yaralanmaya yönelik olumsuz durum ihbarı olmadığı öğrenilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir."

BAKAN SOYLU'DAN ZİYARET

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'ın Hoy şehrinde meydana gelen 5.9 şidditdenki depremden sonra Bakan Soylu, afet bölgesine gitti. Van Başkale Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan depremzedeleri ziyaret etti.

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