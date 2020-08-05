- BIST 1.087
- Altın 451,062
- Dolar 6,9493
- Euro 8,1801
- İstanbul 23 °C
- Ankara 20 °C
- Iran Zahidan büyük bir patlama meydana geldi.
- BİLİM ADAMLARI, 'SESSİZ DÖNEM' ÇALIŞMASINDA GÜNEŞ'TE AÇIKLANAMAYAN DAVRANIŞLAR GÖRÜYOR
- Pentagon: Deniz tabanlı nükleer seyir füzeleri Rusya'yı caydırmak için gerekli
- Son dakika! Beyrut'ta şiddetli patlama!
- Biri edepsiz biri hırsız
- Murat Övüç eylemden kovuldu!
- Tuğba Ekinci'den olay paylaşım!
- Olaylı gecenin kamera görüntüleri ortaya çıktı!
- Malatya'daki depremi bilen isimden ikinci uyarı
- Akşener, Davutoğlu ve Babacan koalisyon görüşmesi mi yaptı?
- Ayasofya'da Taliban bayrağıyla propaganda şovu Afganistan'ı kızdırdı
- Ünlü isimlere Dior şoku!
- Ünlü masalci Hans Christian Andersen"in ölüm yıldönümü
- İsrail'den Suriye'ye bir saldırı daha
- Yolsuzlukla suçlanan İspanya'nın eski kralı Juan Carlos ülkesini terk ediyor
Iran Zahidan büyük bir patlama meydana geldi.
Bazı haber siteleri güvenlik güçlerinin 2. bir patlamayı önlemeye çalıştıklarını belirtiyor.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Iran Zahidan büyük bir patlama meydana geldi.Bazı haber siteleri güvenlik güçlerinin 2. bir patlamayı önlemeye çalıştıklarını belirtiyor.
Pentagon: Deniz tabanlı nükleer seyir füzeleri Rusya'yı caydırmak için gerekliABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) deniz tabanlı nükleer seyir füzelerinin geliştirilmesi ve konuşlandırılmasının Rusya'yı caydırmak için gerekli olduğunu belirtti.
Son dakika! Beyrut'ta şiddetli patlama!Son dakika haberi... Lübnan'ın başkentindeki Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda büyük bir patlama meydana geldi.
Ünlü masalci Hans Christian Andersen"in ölüm yıldönümüHans Christian Andersen (2 Nisan 1805 - 4 Ağustos 1875), Danimarkalı masal, oyun, roman, şiir, gezi kitabı ve biyografi yazarı.
İsrail'den Suriye'ye bir saldırı dahaSuriye devlet ajansı SANA, hava savunma sistemlerinin başkent Şam üzerinde İsrail tarafından atılan füzelere yanıt verdiğini bildirdi.
VİDEO GALERİ
- 01:20 - Iran Zahidan büyük bir patlama meydana geldi.
- 00:39 - BİLİM ADAMLARI, 'SESSİZ DÖNEM' ÇALIŞMASINDA GÜNEŞ'TE AÇIKLANAMAYAN DAVRANIŞLAR GÖRÜYOR
- 00:34 - Pentagon: Deniz tabanlı nükleer seyir füzeleri Rusya'yı caydırmak için gerekli
- 23:54 - Son dakika! Beyrut'ta şiddetli patlama!
- 18:21 - Biri edepsiz biri hırsız
- 17:15 - Murat Övüç eylemden kovuldu!
- 17:07 - Tuğba Ekinci'den olay paylaşım!
- 16:53 - Olaylı gecenin kamera görüntüleri ortaya çıktı!
- 16:28 - Malatya'daki depremi bilen isimden ikinci uyarı
- 16:13 - Akşener, Davutoğlu ve Babacan koalisyon görüşmesi mi yaptı?
- 16:01 - Ayasofya'da Taliban bayrağıyla propaganda şovu Afganistan'ı kızdırdı
- 15:35 - Ünlü isimlere Dior şoku!
- 07:00 - Ünlü masalci Hans Christian Andersen"in ölüm yıldönümü
- 23:57 - İsrail'den Suriye'ye bir saldırı daha
- 22:27 - Yolsuzlukla suçlanan İspanya'nın eski kralı Juan Carlos ülkesini terk ediyor
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim