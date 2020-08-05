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Iran Zahidan büyük bir patlama meydana geldi.

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Iran Zahidan büyük bir patlama meydana geldi.
Bazı haber siteleri güvenlik güçlerinin 2. bir patlamayı önlemeye çalıştıklarını belirtiyor.

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