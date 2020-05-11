Olayda 19 denizci hayatını kaybetti.
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İran Yanlışlıkla Kendi Savaş Gemisini Vurdu
İran donanmasına ait bir savaş gemisi Umman Körfezi'ndeki tatbikat sırasında yine İran'a ait başka bir savaş gemisini yanlışlıkla vurdu.
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İran Yanlışlıkla Kendi Savaş Gemisini Vurduİran donanmasına ait bir savaş gemisi Umman Körfezi'ndeki tatbikat sırasında yine İran'a ait başka bir savaş gemisini yanlışlıkla vurdu.
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- 12:18 - 'Ben Olsam AVM'lere Gitmem'
- 11:44 - Koronavirüs'ten Ölenerin Sayısı 283 bini Geçti
- 11:39 - BDDK 3 Bankaya Yasağı Kaldırdı
- 11:38 - İçişleri Bakanlığı: 13 bin 716 Kişiye İşlem Uygulandı
- 11:26 - İran Yanlışlıkla Kendi Savaş Gemisini Vurdu
- 11:10 - CHp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Darbe Söylemlerine Karşı Sert Açıklamalar!
- 10:35 - 51 Gün Sonra Berberler Kepenk Açtı
- 10:27 - İstanbul'da İşbaşı Yoğunluğu
- 10:15 - 7 Nisan'dan Beri İlk Defa Görüldü!
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- 15:28 - Eda Taşpınar'ın Komşuları Rahatsız!
- 13:00 - Sağlık Bakanlığından AVM'lerin Açılmasıyla İgili Açıklama
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