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İran Yanlışlıkla Kendi Savaş Gemisini Vurdu

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İran Yanlışlıkla Kendi Savaş Gemisini Vurdu
İran donanmasına ait bir savaş gemisi Umman Körfezi'ndeki tatbikat sırasında yine İran'a ait başka bir savaş gemisini yanlışlıkla vurdu.

 Olayda 19 denizci hayatını kaybetti.

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