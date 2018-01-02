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İran Pervezhan Gümrük Kapısı'nı açtı

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İran Pervezhan Gümrük Kapısı'nı açtı
Bağdat'ın talebi üzerine, İran ticari ve insani geçişlere kapattığı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne açılan Pervezhan Gümrük Kapısı'nı tekrar açtı.

İran ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki Pervezhan Gümrük Kapısı Basın Sorumlusu Aram Sayehan, İran'ın sınır kapısının eskisi gibi  ticari ve insani geçişlere tekrar açılacağına ilişkin kendilerini  bilgilendirmesinden kısa bir süre sonra sınır kapısının açıldığını, geçişlerin normale döndüğünü söyledi.

Erbil'in Hacı Omeran ve Süleymaniye vilayetindeki Seyranbend gümrük kapılarının ise henüz açılmadığı belirtildi.

İran, Bağdat'ın talebi üzerine IKBY'ye açılan 4 sınır kapısından 3'ünü  15 Ekim tarihinde hem ticari hem de insani geçişlere kapatmıştı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi’nin danışmanı İhsan eş-Şammari, dün  yaptığı açıklamada, IKBY'nin Türkiye ve İran'la olan sınır kapılarının  kontrolünün merkezi yönetime teslim edilmesi kararı alındığını bildirmişti.

Irak merkezi hükümeti , IKBY'nin 25 Eylül tarihinde gayrimeşru  referandumu düzenlemesinden sonra sınır ve havalimanlarının kendilerine teslim  edilmesi karar almıştı.

 

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