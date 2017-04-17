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İran medyası bile bu başlıkları attı

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İran medyası bile bu başlıkları attı
İran basını, Türkiye’deki referandum sonuçlarına ilişkin yayımladığı haberlerde ağırlıklı olarak "evet"in "çok küçük farkla" kazandığına dikkat çekti.

İran basını, Türkiye’deki referandum sonuçlarına ilişkin yayımladığı haberlerde ağırlıklı olarak "evet"in "çok küçük farkla" kazandığına dikkat çekti ve ülke genelinde "ikiye bölünme" yaşandığını ileri sürdü.

Muhafazakârlara yakın Vatan-i Emruz gazetesi, birinci sayfasından verdiği haberinde, seçim sonuçları "İkiye bölünmüş Cumhuriyet" olarak verildi.

Kanun gazetesi de Türkiye'deki referandum sonuçlarına ilişkin olarak, "Çekişmeli geçen referandumda Türk halkı Erdoğan’ın planına evet dedi" diye yazdı.

Şehrvend gazetesi, Türkiye’deki referanduma ilişkin "Atatürk’ün tarihsel sonu" başlığına yer verirken, Horasan gazetesi, evetin "Kıl payı kazandığı” vurgulandı.

Ülkedeki diğer gazeteler referandum sonucuna ilişkin şu başlıklara yer verdi:

- Cumhuri İslami gazetesi: Erdoğan’ın düşük zaferi

 

- Cevan gazetesi: Erdoğan’ın 2029’a kadar tek başına yürümesine izin verildi

- Farheekhtegan: Türkiye’den Erdoğan’a evet oyu

- İtimad gazetesi: Türk halkından Erdoğan’a düşük evet

- İran gazetesi: Türk halkı anayasa değişikliğine evet dedi

- Mardomsalari gazetesi: Osmanlı bıçağıyla demokrasinin çöküşü.

Odatv.com

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