İran füze fırlattı, İsrail köpürdü!

Tahran yönetimi ise, füze denemesinin nükleer anlaşmayı ihlal etmediğini belirterek testin anlaşmanın bir parçası olmadığını savundu.

Batılı ülkelerle yaptığı nükleer anlaşmanın ardından İran'ın balistik füze denemesi yaptığı haberi, gündemi sarstı. ABD medyasına göre 965 kilometre katedip infilak eden füzeye, en büyük tepkiyi İsrail gösterdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın saldırganlığının cevapsız kalmaması gerektiğini söyledi.

İran'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK) kararını alenen ihlal ettiğini savunan Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'la 15 Şubat'ta gerçekleşecek görüşmesinde yeni yaptırımları gündeme getireceğini aktardı.

İRAN KABUL ETTİ

Füze testini kabul eden İran ise, denemenin nükleer anlaşmanın bir parçası olmadığını açıkladı. Tahran yönetimine göre, testle BMGK kararı ihlal edilmiş değil.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, hiçbir ülkeye saldırmak için füze üretmediklerini söyledi.

BMGK üyesi beş ülke ve Almanya ile nükleer anlaşma yapan İran, son füze testini Mart 2016'da yaptığını ilan etmişti.

BEYAZ SARAY DUYURDU

Son füze denemesini ilk olarak Beyaz Saray duyurdu. Sözcü Sean Spicer, "İran'ın bu füzeyi fırlattığının farkındayız, tam detaylarına bakıyoruz" dedi.

Bu açıklamadan dakikalar sonra ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, testin başarısız olduğunu bildirdi. Gün içinde habere temkinli yaklaşan Pentagon, denemenin gerçekleştiğini teyit ediyor. Bir Pentagon yetkilisi, "Denemenin yeri konusunda bir şey diyemeyeceğim ancak füze fırlatıldıktan sonra atmosfere geri girmeden infilak ettiği için denemenin başarısız olduğunu söyleyebilirim" açıklamasını yaptı.

Pentagon sözcüsü Deniz Albay Jeff Davis ise, füze denemesiyle İran'ın BMGK kararlarını ihlal ettiğini vurguladı.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, test Tahran’ın 180 kilometre doğusundaki Semnan sahasında yapıldı.

ABD, BMGK'YI ACİL TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

Trump yönetimi, Sabah saatlerinde füze denemesini BMGK'ya taşıdı. Açıklamada, "ABD, İran'ın 29 Ocak'taki bir orta menzilli balistik füze fırlatması ışığında BMGK'yı acil istişareye çağırıyor" denildi. Toplantı çağrısı, İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon yazılı açıklamasından saatler sonra geldi.

YASAK GİTMİŞ, YERİNE 'ÇAĞRI' GELMİŞTİ

İran'la nükleer anlaşma, Ocak 2016'da hayata geçmişti.

1929 sayılı Güvenlik Konseyi kararıyla İran'ın nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip balistik füzelerle ilgili herhangi bir çalışma yürütmesi yasaklanmıştı. Ancak bu karar, İran'la BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin) ve Almanya'ya arasında varılan anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle geçersiz ilan edildi.

Bunun yerine yürülüğe giren 2231 sayılı karar, İran'a bu tür bir faaliyete girmeme 'çağrısında bulunuyor'.

İran nükleer silahının olmadığını ve füze geliştirme programına devam edeceğini bildiriyor. Tahran yönetimi, ABD'nin baskısına rağmen ülkenin farklı noktalarındaki yeraltı rampalarından balistik füzeler denediğini Mart 2016'da açıklamıştı.