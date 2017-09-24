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İran Barzani bölgesini vuruyor

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İran Barzani bölgesini vuruyor
İran'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentine bağlı dağlık sınır bölgelerini top atışlarıyla vurduğu belirtildi. Öte yandan, ABD'nin Irak Büyükelçiliği, yarın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) referandum sırasında gerçekleşmesi muhtem

Hürriyet'te yer alan habere göre Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İran topçu birliklerinin özellikle Balekayeti ve Hacı Omeran'a bağlı "Gundejor, Alane, Kunere, Dinoy Gewre, Dinoy Biçuk, Berde Zerde" köylerini aralıksız bombaladığı ifade edildi.

Açıklamada, topçu atışlarının herhangi bir kayba yol açıp açmadığına dair bilgi paylaşılmadı. Söz konusu gelişmenin İran'ın da şiddetle karşı çıktığı ve yarın düzenlenmesi planlanan "anayasaya aykırı" referandum öncesi yaşanması dikkati çekti.

İran, daha önce de kendine muhalif İran-Kürdistan Demokrat Partisi'ne bağlı Peşmerge güçlerinin varlığını gerekçe göstererek, dağlık sınır bölgelerini top atışlarıyla vurmuştu.

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