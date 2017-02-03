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Irak'tan Ortalığı Karıştıracak İddia: Haşdi Şabi DEAŞ'a Silah Sağlıyor

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Irak'tan Ortalığı Karıştıracak İddia: Haşdi Şabi DEAŞ'a Silah Sağlıyor
Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye bağlı bir grubun, terör örgütü DEAŞ'a silah ve askeri donanım sağladığı iddia edildi.

Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye bağlı bir grubun, terör örgütü DEAŞ'a silah ve askeri donanım sağladığı iddiaları  Suriye ve  Irak'ta ortalığı karıştıracak cinsten.

SALAHADDİN İLİNİN VALİSİ DUYURDU

Salahaddin ilinin Valisi Ahmed el-Cuburi tarafından yapılan yazılı açıklamada, kaçakçılık faaliyetlerini Haşdi Şabi'ye bağlı 51'inci Tugay komutanlarından Yezen el-Cuburi'nin yönettiğine dair ellerinde bilgi ve itirafların bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kaçakçılık faaliyetlerinin gıda malzemeleriyle sınırlı kalmayarak silah, mühimmat, askeri ve sivil araçların yedek parçaları ve DEAŞ'ın  Irak güvenlik güçlerine karşı düzenlediği saldırılarda kullandığı askeri donanımı da kapsıyor." ifadelerine yer verildi.

HAŞDİ ŞABİ'DEN HENÜZ YANIT GELMEDİ

Yezen el-Cuburi, Haşdi Şabi komutanları ile Şii siyasi yöneticilerine yakınlığıyla bilinen  Irak parlamentosundaki en büyük Sünni bloğu  Irak Güçleri Birliği milletvekili Mişan el-Cuburi'nin oğlu. Haşdi Şabi'den söz konusu iddialara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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