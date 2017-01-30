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Irak'tan ABD'ye misilleme!

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Irak'tan ABD'ye misilleme!
ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak dahil yedi ülkeye vize yasağı getirmesine Bağdat'tan sert tepki geldi. Irak parlamentosu, ABD'nin bu hamlesine misilleme yapılmasına yönelik kararı onayladı. Şimdi top Irak hükümetinde.

Irak parlamentosu, ABD'nin vize yasağına aynı şekilde karşılık verilmesini öngören kararı onayladı ve hükümete bu yönde adım atması için teklifte bulundu.

Irak'ta dün parlamento dış ilişkiler komitesi, Trump yönetiminin aldığı karara misilleme yapılması için hükümete çağrıda bulunmuştu. Haberi duyuran Time dergisi, ABD'lilerin Irak'a girişinin yasaklanmasını öngören bir yasa tasarısının parlamentoda oylamaya sunulabileceğini belirtmişti.

Times, böyle bir kararın, Irak'taki binlerce yardım görevlisi, müteahhit ve gazetecinin yanı sıra bu ülkedeki güvenlik güçlerine destek veren 5 binden fazla Amerikan askerini zor durumda bırakabileceğini hatırlatmıştı.

ABD'Lİ ELÇİYLE GÖRÜŞME
Reuters sabah saatlerinde geçtiği haberde, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el Caferi'nin, bugün ABD'nin Bağdat Büyükelçisi ile görüşerek, Irak'ın söz konusu karardan duyduğu rahatsızlığı ileteceğini duyurmuştu.

 "ÜLKEYİ TERK ETSİNLER"
ABD Başkanı Trump’ın imzaladığı kararnameye Irak’ta en sert tepkilerden birini ise Sadr Hareketi lideri Mukteda el Sadr verdi.

DHA'nın haberine göre, Sadr yaptığı yazılı açıklamada, "Irak’a ve diğer ülkelere serbestçe giriyorsunuz ama onların ülkenize girmesini yasaklıyorsunuz. Bu küstahlıktır. Önce kendi vatandaşlarınızı Irak’tan çekin" dedi.

Irak'taki İran destekli milis gücü Haşdi Şabi de dün, ABD vatandaşlarının sınır dışı edilmeleri için Bağdat yönetimine çağrıda bulunmuştu.

 

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