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IRAK'IN KUZEYİNE TERÖR OPERASYONU!

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IRAK'IN KUZEYİNE TERÖR OPERASYONU!
Irak kuzeyine hava harekatı! 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

İHA'nın haberine göre; MSB:"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vurulmuş, 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

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