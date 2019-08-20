IRAK'IN KUZEYİNE TERÖR OPERASYONU!

Irak kuzeyine hava harekatı! 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

İHA'nın haberine göre; MSB:"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vurulmuş, 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilmiştir." denildi.