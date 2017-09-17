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Irak ve Rusya arasında 13 yıl sonra bir ilk

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Irak ve Rusya arasında 13 yıl sonra bir ilk
Rusya ve Irak, 2004 yılında durdurdukları uçak seferlerine yeniden başlama kararı aldı.

Rusya ve Irak, hava trafiğini yeniden canlandıracak yeni bir adım atıyor. İki ülke arasında 13 yıl önce durdurulan uçak seferlerinin başlatılmasına karar verildi. İlk sefer bugün gerçekleştirilirken uçakta, anlaşmayı imzalaması öngörülen yetkililerin yer aldığı öğrenildi. Irak Havayollarına ait uçak TSİ 10.31 sıralarında Bağdat’tan havalanırken uçağın, TSİ 14.19 sıralarında Moskova Vnukovo Havalimanı’na iniş gerçekleştirmesi bekleniyor.

  Rusya Sivil Havacılık İdaresi Sözcüsü Sergei Izvolsky, ilk ticari uçağın bugün Moskova’ya geleceğini ifade ederek, “Bu, Rus vatandaşlarının Irak’ı güvenle ziyaret edebileceklerinin bir işareti” ifadelerini kullandı. Rusya, Irak’a gerçekleştirdiği uçak seferlerini güveliği gerekçe göstererek 2004 yılında durdurmuştu.

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