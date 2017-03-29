Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuceyfi'den IKBY bayrağı ve Musul için sert tepki

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame en-Nuceyfi, Musul operasyonunda yaşananlar nedeniyle hükümetin adım atması gerektiğini dile getirirken, Kerkük'te yaşanan IKBY bayrağı krizini eleştirdi

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame en-Nuceyfi, Musul'un batısındaki askeri operasyonların binlerce sivil kaybına yol açtığını, söz konusu operasyonların durdurulup yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Nuceyfi, Bağdat'ta yaptığı basın toplantısında, Musul'un batısında Federal Polis Güçleri tarafından sivillere ve yerleşim yerlerine yönelik rastgele saldırı düzenlendiğini ifade ederek, "Musul'un batısındaki askeri operasyonlar normal bağlamından koptu ve güç kullanımı konusunda abartı düzeyine ulaşıldı. Operasyonlar durdurulup plan ve yöntemler yeniden gözden geçirilmeli. " dedi.

"Musul'un batısında binlerce sivil sorumsuzca katledildi. Binlerce ceset yıkılan evlerin enkazı altında bulunuyor." diyen Nuceyfi, Federal Polis Güçleri'nin Musul'un batısında çok sayıda mahalleyi yerle bir ettiğini vurgulayarak, "Bu yöntem halen devam ettiriliyor. Bunu reddediyor ve kınıyoruz. Konuyla ilgili uluslararası soruşturma açılmasını talep ediyoruz. Irak hükümeti soruşturmayı tarafsızca yapmaya muktedir değil." şeklinde konuştu.



"HER DAKİKA BAŞI ŞEHİT"

Nuceyfi, bu sabah sivil nüfusun yoğun olduğu bölgelere füze ve ağır topçu saldırısı düzenlendiğini aktararak, "Her dakika başı insanlar şehit ediliyor." dedi.

Irak hükümetine çağrı yapan Nuceyfi, "Hükümet bu durumu gözden geçirmeli ve operasyonu durdurmalı. Teröre karşı operasyonun durdurulmasından bahsetmiyoruz, bu sürmeli ancak çok sayıda sivil ölümüne neden olan operasyon yöntemleri ile planlar durdurulmalı ve gözden geçirilmeli. Operasyonlarda belirsiz bir yöntem söz konusu. Bazı taraflar halkımıza zarar vermeye çalışıyor ve kanları bunlara ucuz geliyor." ifadesini kullandı.

Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenecek Arap Birliği toplantısına mektup gönderdiğini belirten Nuceyfi, orada Musul'da yaşanan sivil kaybı konusunun tartışılmasını istediğini söyledi. Nuceyfi, konuyla ilgili BM Genel Sekreteri'ne de mektup gönderdiğini aktardı.

"SAVAŞ SUÇU İLAN EDERİZ"

Nuceyfi, "Federal Polis Güçleri, Musul'a sanki Irak'ın bir kenti değil ve içinde insan barınmayan bir kent olarak davranıyor. Bu saldırılar, tek başına suçtur ve böyle devam ederse bunu savaş suçu ilan ederiz. Hükümet, bu konudaki emirlerin başbakandan mı geldiği yoksa başbakan bu güçler üzerinde kontrolü kaybetti mi diye soruşturma açmalı. Sivillerin evlerini terk etmesinin ardından bir de yağmalama olayları yaşanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İBADİ'NİN MUSUL'DA BULUNMASI DAHA ÖNCELİKLİ"

Nuceyfi, Başbakan Haydar el-İbadi'yi ise şu sözlerle eleştirdi:

"Başbakan sivillerin can güvenliği ve operasyonların sonuçlarından tamamen kendisi sorumludur. Bağdat ve Musul'da arazide bulunması Arap Birliği toplantısına gitmesinden daha önceliklidir. Buna Cumhurbaşkanı gidebilirdi."

"IKBY BAYRAĞI KABUL EDİLEMEZ"

Kerkük kentindeki il meclisinin tek taraflı kararıyla resmi kurum ve kuruluşlara Irak bayrağının yanında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının asılması sorusunu yanıtlayan Nuceyfi, şunları kaydetti:

"Bu, kabul edilemez, kentin bileşenleri arasındaki ulusal birliğe aykırıdır ve bunlar arasındaki ayrışmayı güçlendirir. Bu, aynı zamanda tek taraflı dar partizan tasarruftur. Bu adım, Irak yasalarına uymuyor ve ülke çıkarına da hizmet etmez. Ayrıca kentteki Arap ve Türkmenleri provoke ediyor. IKBY'den Irak anayasasına saygı ve Kerkük'te sadece ülke bayrağının asılması kararı çıkmalı. Kaba kuvvet ancak kaba kuvvet doğurur. Yasal ve hukuki yollarla konu çözülebilir. Kaba kuvvet daha önceleri denendi ancak hiçbir sonuca ulaşılmadı."