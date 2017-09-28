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Irak Bölgesel Kürt yönetimi o talebi reddetti!

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Irak Bölgesel Kürt yönetimi o talebi reddetti!
IRAK'taki Bölgesel Kürt Yönetimi, Bağdat yönetiminin bağmsızlık referandumundan sonra merkezi Bağdat yönetiminin sınır kapıları ve havalimanlarını kendilerine teslim edilmesi istemini reddetti.

Erbil'de, Erbil ve Süleymaniye havalimanlarının genel müdürleri ile basın toplantısı düzenleyen Bölgesel Kürt Yönetiminin Haberleşme Bakanı Mewlud Bawemurad, Bağdat’ın, havalimanlarının 3 gün içinde teslim edilmesi kararına yanıt verdi. Erbil ve Süleymaniye havalimanlarının Irak'taki bölgesel Kürt yönetiminin mülkü olduğunu beliren Bakan Bawemurad, faaliyetlerine devam edeceklerini söyledi.

Bakan Bawemurad, Bağdat’ın havalimanlarının teslimi ve uçuşların durdurulacağı kararlarının doğru ve yerinde olmadığını, halka olumsuz etkilerinin olacağını söyledi. Bakan Bawemurad, Erbil ve Süleymaniye  dahil bütün havalimanlarının Irak Havacılık Kurumu tarafından yönetildiğini de dile getirdi. Erbil Uluslararası Havalimanı Genel Müdürü Telar Fayeq ise, Bağdat’ın kararının yasal olmadığını belirterek, “Irak Havacılık Kurumu, faaliyetlerini düzgün yürütmüyor" dedi.

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