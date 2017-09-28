Erbil'de, Erbil ve Süleymaniye havalimanlarının genel müdürleri ile basın toplantısı düzenleyen Bölgesel Kürt Yönetiminin Haberleşme Bakanı Mewlud Bawemurad, Bağdat’ın, havalimanlarının 3 gün içinde teslim edilmesi kararına yanıt verdi. Erbil ve Süleymaniye havalimanlarının Irak'taki bölgesel Kürt yönetiminin mülkü olduğunu beliren Bakan Bawemurad, faaliyetlerine devam edeceklerini söyledi.
Bakan Bawemurad, Bağdat’ın havalimanlarının teslimi ve uçuşların durdurulacağı kararlarının doğru ve yerinde olmadığını, halka olumsuz etkilerinin olacağını söyledi. Bakan Bawemurad, Erbil ve Süleymaniye dahil bütün havalimanlarının Irak Havacılık Kurumu tarafından yönetildiğini de dile getirdi. Erbil Uluslararası Havalimanı Genel Müdürü Telar Fayeq ise, Bağdat’ın kararının yasal olmadığını belirterek, “Irak Havacılık Kurumu, faaliyetlerini düzgün yürütmüyor" dedi.
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Irak Bölgesel Kürt yönetimi o talebi reddetti!
Erbil'de, Erbil ve Süleymaniye havalimanlarının genel müdürleri ile basın toplantısı düzenleyen Bölgesel Kürt Yönetiminin Haberleşme Bakanı Mewlud Bawemurad, Bağdat’ın, havalimanlarının 3 gün içinde teslim edilmesi kararına yanıt verdi. Erbil ve Süleymaniye havalimanlarının Irak'taki bölgesel Kürt yönetiminin mülkü olduğunu beliren Bakan Bawemurad, faaliyetlerine devam edeceklerini söyledi.
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