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iPhone X bilerek mi bekletiliyor?

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iPhone X bilerek mi bekletiliyor?
Apple, iPhone 8’in beklentilerin çok altında kalması nedeni ile iPhone X üzerinden farklı bir strateji deneme kararı aldı.

Apple kısa süre önce düzenlediği lansmanda 2 yeni iPhone modeli tanıtmıştı. Bunlardan birincisi klasik tasarım çizgisine sahip olan iPhone 8’ken diğer ise geleceğe atılan ilk adım olarak lanse edilen iPhone X olmuştu.

Teknoloj severler yaklaşık olarak bir senedir iPhone X’i beklediği için, iPhone 8’e pek ilgi gösteren olmadı. Bunu az çok tahmin eden Apple, iPhone 8’i 699 dolardan, iPhone X’i ise 999 dolardan satışa sunmuştu. Aradaki 300 dolarlık farkın kullanıcıların bir bölümünü iPhone 8’e yönlendireceğini düşünen Apple, bu konuda büyük bir yanılgı yaşadı.

Zira geçtiğimiz günlerde satışa sunulan iPhone 8, beklentilerin hayli altında bir satış performansı sergiliyor. Apple iPhone X’de kullandığına benzer bir donanımla iPhone 8’i donatmış hatta kablosuz şarj özelliğini bile eklemişti. Fakat kimse bu eski tasarım iPhone modeline aldırış etmedi.

iPhone 8’lerin raflarda kalması üzerine Apple bu seferde farklı bir strateji deneme kararı aldı. Tayvan kaynaklı bir rapora göre, Cupertino merkezli şirket ilk etapta iPhone X stoklarını son derece düşük tutacak. Öyle ki önceden satışa sunulması planlanan miktarın sadece yüzde 40’ının son kullanıcıya ulaştırılacağı belirtilmekte.

Buradaki temel amaç, iPhone X’i beklemekten sıkılan teknoloji severleri iPhone 8’e yönlendirmek. Bu strateji ne kadar işe yarar bilinmez ama bazı bölgelerdeki iPhone X satışının önümüzdeki yılın ortalarına kadar sarkması da söz konusu. Yine de bekleyip göreceğiz.

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