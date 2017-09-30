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iPhone 8’den fazla satıyor

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iPhone 8’den fazla satıyor
iPhone 8 ve iPhone 8 Plus arasında beklenmedik bir rekabet mevcut. İşte konu hakkındaki detaylar.

Bilindiği üzere Apple, iPhone X etkinliğinde tanıttığı iPhone 8 Plus ve iPhone 8’i geçtiğimiz günlerde satışa sunmuştu. Şimdilik sadece sınırlı bölgelerde satışa sunulan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, iPhone X’in gölgesinde kalmış gibi görünüyor. Zira dünyaca ünlü Apple analisti Ming Chi Kuo’nun söylemlerine göre, mağaza satışları geçtiğimiz yıla oranla çok daha düşük seyrediyor. Bu durumun temel nedeni ise kullanıcıların iPhone X’i beklemesi.

Kuo, iPhone X’in sadece ön sipariş sürecinde bile 50 milyon adete ulaşabileceğini ön görüyor. Bu sayı biraz uçuk gibi görünse de tüm dünyada iPhone X’e karşı oldukça ılımlı bir hava var. Telefonun Amerika’daki fiyatı 999 dolar. Avrupa’da ise 1150 euroluk bir etikete sahip. Bu iki para birimi de bahse konu ülkelerdeki asgari ücretten daha aşağıda miktarlar. Yani düz olarak ülkemizdeki fiyat politikası ile karıştırmamak gerekiyor. Dolayısıyla iPhone X, global pazar baz alındığında pahalı sayılmaz. Fakat ülkemizde ciddi anlamda pahalı olacak, orası da ayrı mesele.

Konumuza dönecek olursak, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus arasında tatlı bir rekabetin olduğu ortaya çıktı. Zira şimdiye kadar düz versiyonlar Plus versiyonlara göre çok daha fazla satmıştı. Fakat iPhone 8 serisinde durum tam tersine dönmüş durumda. Yansıyan ilk satış rakamlarına göre, iPhone 8 Pluskullanıcılarının sayısı, iPhone 8’i tercih edenlerden daha fazla. Bu durumun bir süre daha bu şekilde devam etmesi bekleniyor.

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