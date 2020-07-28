iPhone 12’nin işlemcisinden ilk görüntüler geldi!

Birçok kullanıcı tarafından merakla beklenen iPhone 12, kendi işlemcisi Apple A14 Bionic ile gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Twitter’da paylaşılan görsellerin bu işlemciye ait olduğu iddia ediliyor.





iPhone 12 işlemcisi Apple A14 Bionic için paylaşılan görseller

Bir Twitter kullanıcısı, yayımladığı fotoğraflarda yer alan donanımın bir RAM bileşeni olduğunu ve bu bileşenin A14 işlemcisine ait olduğunu belirtti. Bu kullanıcı, Apple hakkında daha önce de çeşitli paylaşımlar yapmıştı ve bu paylaşımlardan bazıları doğru çıkmıştı.

Görselleri dikkatli bir şekilde incelediğimizde “2016” ibaresini görüyoruz. Söz konusu olan bu ibare, 2020’nin 16. haftasını temsil ediyor olabilir. Eğer bu bilgi doğruysa görsellerdeki bileşenin nisan ayında üretildiğini söyleyebiliriz.

5 nm fabrikasyon süreci ile üretilen bu işlemciden batarya ömrü konusunda daha iyi bir performans göstermesi bekleniyor. Zira iPhone kullanıcılarının batarya konusundaki şikayetleri Apple’ı zorlayan konular arasında yer alıyor. iPhone 12 işlemcisi hakkında elde edilen bilgiler oldukça sınırlı.

Ayrıca yapay zekâ ve hız konusuna da odaklanan ABD’li teknoloji firması, ekran boyutu 5.4 inç ve 6.1 inç olan iPhone 12 modellerine 4 GB RAM özelliği ile donatabilir. 6.1 inç ve 6.7 inç olan iPhone 12 Pro modelleri ise 6 GB RAM ile desteklenebilir.

Apple’ın iPhone 12’de kullanılması planlanan çentiğin boyutunu küçülteceği söyleniyor. İşlemci konusunda TSMC ile ortak projelere imza atan Apple; 4 farklı iPhone 12 modeli ile birlikte kullanıcıların karşısına çıkacak.

Son olarak bu işlemcinin yapay zekâ ve hız konularında da beklenenin üzerine çıkabileceği söyleniyor. Apple, görüntülerdeki bileşen hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Sizce gerçek mi?