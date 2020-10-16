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iPhone 12 modelleri ile ilgili tepki çeken karar! İlk engelleme geldi

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iPhone 12 modelleri ile ilgili tepki çeken karar! İlk engelleme geldi
Apple, iPhone 12 modellerinin kutusundan 5W'lık şarj cihazını ve kulaklık modelini kaldırdı. Ancak şirket ülkedeki regülasyonlardan dolayı bu kararı Fransa'da uygulayamayacak.

 

iPhone 12 modelleri ile ilgili tepki çeken karar! İlk engelleme geldi
ABD merkezli teknoloji şirketi Apple’ın yeni iPhone modellerinin kutu içeriğinde şarj adaptörünün ve EarPods kulaklığın olmayacağı iddia edilmişti.
 
iPhone 12 modelleri ile ilgili tepki çeken karar! İlk engelleme geldi

Söz konusu iddialar şirketin salı akşamı gerçekleştirdiği lansmandan sonra resmiyet kazanmış, iPhone 12 serisinin kutusunda şarj adaptörü ve kulaklığın yer almayacağı belli olmuştu
 

iPhone 12 modelleri ile ilgili tepki çeken karar! İlk engelleme geldi

Başka bir deyişle iPhone 12 alan bir kişi şarj adaptör ve kulaklığı da ayrıca satın almak durumunda kalacak. Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi haline gelen karar pek çok tepkiye de neden oldu.

iPhone 12 modelleri ile ilgili tepki çeken karar! İlk engelleme geldi

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, Apple’ın bu kararı Fransa için geçerli olmayacak. Zira ülkede yürürlükte olan bir yasa şirketin kutuda kulaklığa yer vermesini zorunlu kılıyor.
 

iPhone 12 modelleri ile ilgili tepki çeken karar! İlk engelleme geldi

Bu nedenle Apple Fransa’da sattığı iPhone 12 serisinde şarj adaptörüne yer vermese de EarPods kulaklığa yer vermek zorunda kalacak.

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