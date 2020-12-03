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iPhone 12 kullanıcıları, 5G ve LTE bağlantılarının kesilmesinden şikayetçi

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iPhone 12 kullanıcıları, 5G ve LTE bağlantılarının kesilmesinden şikayetçi
500'den fazla iPhone 12 kullanıcısı, hareket halindeyken 5G ve LTE bağlantılarının kesildiğini rapor etti. Apple'dan henüz bir açıklama gelmiş değil.

Geçtiğimiz ekim ayında merakla beklenen iPhone 12 modelleirni tanıtan Apple, telefonların tümünde 5G bağlantı teknolojisine yer vermişti. Ancak kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre bu teknolojide zaman zaman sorunlar yaşanıyor.

500'den fazla iPhone 12 kullanıcısı, araç kullanırken veya seyahat ederken 5G veya LTE bağlantısının aniden kesildiğini rapor etti.

Bir kullanıcı, seyahat ettikten sonra mobil şebeke hizmetinin çalışmadığını ve telefonu uçak moduna alıp çıkardıktan sonra sorunun çözüldüğünü dile getirdi. Ancak raporlara göre bazı kullanıcılar, sorunu çözebilmek için telefonu sıfırlamak zorunda kaldı.

Geçtiğimiz ekim ayında merakla beklenen iPhone 12 modelleirni tanıtan Apple, telefonların tümünde 5G bağlantı teknolojisine yer vermişti. Ancak kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre bu teknolojide zaman zaman sorunlar yaşanıyor.

500'den fazla iPhone 12 kullanıcısı, araç kullanırken veya seyahat ederken 5G veya LTE bağlantısının aniden kesildiğini rapor etti.

Bir kullanıcı, seyahat ettikten sonra mobil şebeke hizmetinin çalışmadığını ve telefonu uçak moduna alıp çıkardıktan sonra sorunun çözüldüğünü dile getirdi. Ancak raporlara göre bazı kullanıcılar, sorunu çözebilmek için telefonu sıfırlamak zorunda kaldı.

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