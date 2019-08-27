İNTİZAR, ANNESİNİ KAYBETTİ!

Şarkıcı İntizar'ın annesi Cemile Arslan hayatını kaybetti. Acı haberi söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan sosyal medya hesabından duyurdu.

MedyaRadar.com'un haberine göre; Arabesk müziğinin sevilen ismi İntizar annesi Cemile Arslan'ı kaybetti. Haberi söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan sosyal medya hesabından "Şimdi aldım acı haberi. İntizar'ımız melek annesini kaybetmiş. Güzel kalpli annesine rahmetler kendisine ve acılı ailesine de sonsuz metanet ve sabırlar diliyorum. Cennet mekanı olsun" sözleriyle duyurdu.

FELÇ NEDENİYLE TEDAVİ EDİLMİŞTİ

Cemile Arslan, 2011 yılında beyin kanaması sonucu kısmi felç nedeniyle tedavi edilmişti.