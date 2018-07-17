İntizar Almanya'ya yerleşiyor!

Adı son günlerde Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'le yaşadığı uygunsuz görüntülerle gündeme gelen İntizar, Almanya'ya yerleşme kararı aldı.

Şarkıcı Mustafa Ceceli'nin, oğlunun velayetini almak için eski eşi Sinem Gedik'in şarkıcı İntizar ile ilişki yaşadığını gösteren özel videoları mahkemeye delil olarak sunması, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Kauoyunu meşgul eden bu olay sonrasında İntizar yapmış olduğu açıklamada, “Mustafa eşinden kendi isteğiyle 1.5 yıl önce boşandı ve evlendi. O süreçte yaşananlar imajını olumsuz etkiledi. Şimdi bu olayla kendini aklamaya çalışıyor. Yaptığı büyük suç. Evin içine kamera koymak ne demek! Bir insan çocuğunun annesine bunu nasıl yapar? ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan tüm bu olaylardan olumsuz etkilenen ve zor günler geçiren İntizar'ın Almanya'ya yerleşeceği ve orada yaşayacağı iddia edildi.