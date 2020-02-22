İntiharlara Protesto

Art arda gelen intihar haberlerinden dolayı vatandaşlar Kadıköy'de toplanarak eylem yaptı. Polis eylemcileri gözaltına aldı.

Akşam saatlerinde Kadıköy'de eylem yapıldı. İntihar olaylarından dolayı eylem için vatandaşlar toplandı. Boğa heykeli önünde toplanan vatandaşlar basın açıklaması yapmak isterken polisler tarafından gözaltına alındı.