Akşam saatlerinde Kadıköy'de eylem yapıldı. İntihar olaylarından dolayı eylem için vatandaşlar toplandı. Boğa heykeli önünde toplanan vatandaşlar basın açıklaması yapmak isterken polisler tarafından gözaltına alındı.
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İntiharlara Protesto
Art arda gelen intihar haberlerinden dolayı vatandaşlar Kadıköy'de toplanarak eylem yaptı. Polis eylemcileri gözaltına aldı.
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