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İntihara kalkışan üniversiteli Alara hayatını kaybetti

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İntihara kalkışan üniversiteli Alara hayatını kaybetti
İntihara kalkışan üniversiteli Alara hayatını kaybetti

Üniversitedeki hocasının otel odasında tişörtle asılmış şekilde bulunan hukuk öğrencisi Başak Alara K.’den üzücü haber geldi.
Eklenme: 29 Mart 2018 23:22 - Güncelleme: 29 Mart 2018 23:47
İntihara kalkışan üniversiteli Alara hayatını kaybetti
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Üniversitedeki hocasının otel odasında tişörtle asılmış şekilde bulunan hukuk öğrencisi Başak Alara'dan üzücü haber geldi. 5 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Alara'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Başak Alara Karademir, özel bir üniversitede Hukuk Fakültesi’nde okuyordu. İddialara göre, Başak Alara K. arkadaşları ve üniversiteden iki öğretim üyesiyle birlikte Ankara’ya bir gezi programına katıldı. 23 Mart Günü Ankara’ya giden gezi grubu birçok yeri ziyaret ettikten sonra konakladıkları otele döndü.

İddialara göre, 24 Mart gecesi Başak Alara K. ile öğretim üyesi Yrd. Doç. Hasan Atilla G. arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın Başak Alara K. özür dilemek için odasına çekilen Yrd. Doç. Hasan Atilla G.’nin odasına gitti. Bir süre sonra odadan çıkan Hasan Atilla G. tekrar odasına döndüğünde banyoda Başak Alara K.'yı baygın halde yatarak buldu.


 
Otel görevlileri tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. İntihar teşebbüsünde bulunduğu öne sürülen Başak Alara K., kaldırıldığı hastaneden yoğun bakım ünitesine alındı. Genç kadın 5 gün süren yaşam mücadelesi bu akşam kaybetti.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatan polis, öğretim üyesi Hasan Atilla G.’yi gözaltına almış tı ancak adliyeye sevk edilen öğretim üyesi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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