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İNTİHAR EDEN DAMAT ADAYI HAKKINDA ŞOK İFADELER!

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İNTİHAR EDEN DAMAT ADAYI HAKKINDA ŞOK İFADELER!
Geçmişte Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen evlilik programıyla adını duyuran eski damat adayı Uğur Doğan; canına kıyarak herkesi şok etmişti.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Zuhal Topal'ın programında gelin adayı olarak ekrana gelen Naz Mila; Uğur Doğan'ın umutsuz ve mutsuz bir ruh haline sahip olduğunu söyleyerek, "'Biz bu evrene ait değiliz' derdi. WhatsApp durum mesajına da bunu yazmış. Bir gün programda kendine zarar veren bir şahıstan söz açılınca Uğur'a dönüp 'Bir insan nasıl böyle bir şey yapar?' demiştim o da bana 'Çaresiz kalırsa intihar bile eder' dedi. Ben de kendisine 'Hiç bir şey o raddeye gelmemeli.' dedim. 'Büyük konuşma çaresiz kalırsa her şey yapar' demişti. Umutsuz, hayattan bıkmış bir hali vardı; çok iyi bir insandı" ifadelerinde bulundu.

 

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