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İnternetten ölüm makinesi satıyorlar

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İnternetten ölüm makinesi satıyorlar
İstanbul Organize ve Özel Harekat Polisleri, uyuşturucu, cinayet, yağma ve yaralama başta olmak üzere 32 farklı suça karışan çıkar amaçlı silahlı bir çeteyi çökertti.

14 çete üyesi yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda anahtarlık şeklinde bir suikast silahı, tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Yasadışı yollardan silah kaçakçılığı da yapan çetenin bazı üyelerinin 'Ölüm Makinesi' olarak adlandırılan ve anahtarlık görünümündeki suikast silahlarını internet üzerinden sattıkları iddia edildi. Özel Harekat Timleri destekli operasyonda Çetenin lideri F.K. (40) ve yardımcılarının da aralarında bulunduğu 14 çete üyesi gözaltına alındı. Çetenin, İstanbul'un farklı ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti, iş yeri kurşunlama, kasten adam öldürme, silahlı yağma, tehdit, kasten adam yaralama, cinayete azmettirme gibi 32 farklı suça karıştıkları belirlendi. Firari 6 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürüyor.SABAH

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