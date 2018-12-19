İnternet Vergi Kapsamında

İnternet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisine dahil edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat imzaladığı Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre internetteki reklam hizmetleri vergiye bağlanacak.

Reklam hizmetlerine ilişkin olarak hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın vergi kesintisi yapılacak.

1 Ocak 2019'dan itibaren başlayacak uygulamaya göre, internet ortamında reklam hizmeti veren ve buna aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden gelir vergisi, vergi usul ve kurumlar vergisi kanunu çerçevesinde yüzde 15 oranında kesinti yapılacak.