İnternet dolandırıcılarına dikkat!

Günümüzde internet üzerinden yapılan dolandırıcılık hikayelerine bir yenisi eklendi. Instagram'da sayfa açan kayıt dışı sanal dükkanlar kullanıcıları dolandırmaya devam ediyor.

Bülent Ersoy ve bir çok ünlüye takı tasarımı yaptığı söylenen Havva Özer, Instagram'da "evaasjewellry" kullanıcı adı ile internet üzerinden satış yapmaya çalışarak kullanıcıları dolandırıyor.

Okuyucumuz sipariş ettiği bir küpeyi dört ay sonra kargo değil, bir otobüs firması aracılığıyla gidip teslim alıyor. Fakat gelen ürünlerin yanlış olduğunu fark edince ürünleri kargoyla geri yolluyor.

Bunun üzerine Havva Özer, Meltem hanımı arayarak türlü türlü hakaretler ediyor. Meltem hanım da herhangi bir sorun çıkmaması için kargo ve ürünün parasını kendisine yolluyor.

Buna rağmen Havva Özer (evaasjewellry) ürünü hala yollamıyor, müşterisiyle olan diyaloğunu kullanarak parayı da iade etmiyor, ürünleri de yollamıyor.

Instagram üzerinden alışverişe dikkat

Bu tarz siteler, Instagram adresleri para ile takipçi alarak reytinglerini yüksek gösteriyorlar ve bu dolandırıcılık zeminini hazırlıyor. Bunun sizin de başınıza gelmemesi için internet üzerinden alışveriş ederken mutlaka kapsamlı bir araştırma yapın.

Haber Konseyi olarak konunun takipçisi olacağımıza ve bu haksızlığın giderilmesini sağlayacağımıza söz veriyoruz.

