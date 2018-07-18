Instagram'ın Cesur Güzeli Tuğçe

Türkiye'nin en uzun bacaklı mankeni olarak tanınan Tuğçe Aral, sosyal medya hesabından paylaştığı bikini pozlarıyla nefesleri kesti.

Türkiye'nin en uzun bacaklı mankeni olarak bilinen model Tuğçe Aral'ın bikinili pozlarına binlerce beğeni geldi.

Bodrum'da tatil yapan Aral'ın fotoğraflarını yoruma kapatması ise dikkat çekti. Aral daha önce verdiği bir söyleşide vücudunda estetik olup olmadığını şu cümlelerle açıklamıştı:

"Sadece göğüslerim estetik. Yüzümde hiçbir estetik yok, dudaklarım dolgun olduğu için estetik zannediyorlar. Nedense güzel şeylerin doğal olduğunu kabul edemiyor insanımız.

Güzel olan şeyleri estetik olmadan olmuyormuş gibi şartlandırmışlar. Ben estetiğe karşıyım, çok gerek olmadıkça yapılmamalı. Günümüzde dudaklar, burunlar hep aynı komik oluyorlar. Allah vergisi her zaman daha güzeldir."