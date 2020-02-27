  • BIST 105.994
  • Altın 317,534
  • Dolar 6,2384
  • Euro 6,8405
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAMeclis Başkanı Şentop: FETÖ ile mücadeleyi kurumlarımız yürütüyor

İnstagram'ı Salladı!

»
İnstagram'ı Salladı!
Sosyal Medya fenomeni olan Fitness modeli Amanda Lee, yaptığı paylaşımlarla İnstagramı salladı.

İşte o paylaşımlar...

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gülben Ergen Coronavirüs Korkusundan Duruşmaya Katılmadı26 Şubat 2020 Çarşamba 18:18
  • Kenan Doğulu'Dan Duygusal Kutlama26 Şubat 2020 Çarşamba 15:30
  • Bana Diyenlere Bakınız26 Şubat 2020 Çarşamba 15:08
  • Sosyal Medya İllüzyona Sürükleyebilir26 Şubat 2020 Çarşamba 14:55
  • 13 Aydır Yalnız Yatıyorum26 Şubat 2020 Çarşamba 07:37
  • Ünlü Model Yürek Hoplattı25 Şubat 2020 Salı 16:36
  • Alessandra Ambrosio Rio Festivalinde25 Şubat 2020 Salı 12:56
  • Çağatay Ulusoy Neden Panik Oldu?25 Şubat 2020 Salı 10:23
  • Nilüfer'den Üzücü Haber25 Şubat 2020 Salı 10:04
  • Su Gibi Kızlar Hamdi'ye Yazıyor25 Şubat 2020 Salı 09:36
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim