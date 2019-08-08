İNSTAGRAMDAN SKANDAL GÜVENLİK AÇIĞI!

Bir pazarlama şirketinin ayda 1 milyon Instagram kullanıcısının bilgilerini alarak dev şirketlere pazarladığı ortaya çıktı.

SonDakika.com'un haberine göre; Şirket normal koşullarda 24 saatte silinmesi gereken "Instagram hikayesi" paylaşımlarını da kayıt etmenin bir yolunu bulmuş. Hyp3r isimli bir veri şirketi normal koşullarda 24 saat içinde silinmesi gereken Instagram hikaye gönderilerini kayıt etmenin bir yolunu buldu.

Şirket sadece bununla kalmadı ayda 1 milyon açık Instagram profilinin paylaştığı gönderileri, bu gönderilerin gönderildiği yerleri de server'ına almayı başardı. Aynı zamanda kişilerin biyografi bilgileri ve kimleri takip ettikleri de kayıt edildi.

Instagram durumu fark ettikten sonra şirketin platformuna erişmesini engellediğini açıkladı.